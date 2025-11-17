Рейтинг@Mail.ru
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 17.11.2025 (обновлено: 13:40 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/hyundai-2055455670.html
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России - РИА Новости, 17.11.2025
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России
Компания Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:39:00+03:00
2025-11-17T13:40:00+03:00
россия
санкт-петербург
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
снг
hyundai motor
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/86/1025548631_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_a2c9e72afd67d61bc61b494c0fc3f772.jpg
https://ria.ru/20250911/ssha-2041097477.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/86/1025548631_158:0:1843:1264_1920x0_80_0_0_10c16d7f848fcb39ee71e8d4e3cd35f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг, hyundai motor, hyundai creta
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), СНГ, Hyundai Motor, Hyundai Creta
Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России

Hyundai зарегистрировала несколько товарных знаков в России

© AP Photo / Lee Jin-manАвтосалон Hyundai
Автосалон Hyundai - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Автосалон Hyundai . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Компания Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ли Чжэ Мен прокомментировал ситуацию с задержанием рабочих Hyundai
11 сентября, 06:47
 
РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)СНГHyundai MotorHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала