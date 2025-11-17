Hyundai зарегистрировала товарные знаки в России

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Компания Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
