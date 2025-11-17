Рейтинг@Mail.ru
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД - РИА Новости, 17.11.2025
23:04 17.11.2025 (обновлено: 23:06 17.11.2025)
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД - РИА Новости, 17.11.2025
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД
Закон не запрещает россиянам использовать иностранные номера телефонов или зарубежную электронную почту для авторизации на российских сайтах, сообщил первый... РИА Новости, 17.11.2025
общество, антон горелкин, google, госдума рф
Общество, Антон Горелкин, Google, Госдума РФ
Использовать для входа на сайты иностранную почту законно, пояснили в ГД

Горелкин: закон не запрещает использовать иностранные номера для авторизации

© РИА Новости / Владимир ПесняКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Клавиатура. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Закон не запрещает россиянам использовать иностранные номера телефонов или зарубежную электронную почту для авторизации на российских сайтах, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Будет ли считаться нарушением использование иностранного номера телефона или электронной почты для авторизации пользователя? Нет, закон не запрещает использовать иностранные номера телефонов для проведения авторизации пользователей. Такое требование в законе отсутствует. То же самое касается электронной почты в международных доменах и национальных доменах других стран", - написал он в своем канале в Max.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
14 ноября, 12:58
При этом Горелкин пояснил, что для самого сервиса авторизации, используемого на российском сайте, ключевое требование - чтобы его владельцем был не иностранец.
"Что вообще такое "российский сервис авторизации"? Полная формулировка, использующаяся в законе, звучит так: "Информационная система, обеспечивающая авторизацию [...] и соответствующая требованиям о защите информации [...], владельцем которой является гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо". Это может быть как сложная система авторизации вроде "Сбер ID" или более простая связка "логин-пароль". Ключевое требование одно - чтобы ее владелец не был иностранцем", - объяснил он.
По его словам, по закону, который регламентирует способ авторизации на российских сайтах, многие сайты и приложения успели принять необходимые меры, чтобы переориентировать пользователей на российские сервисы.
"Начинайте заниматься этим прямо сейчас: сделайте рассылку, объясните посетителям вашего ресурса, что правила изменились, дайте им выбор между двумя-тремя другими способами входа", - добавил Горелкин, комментируя поступающие ему вопрос о том, что делать, если на какому-то ресурсе множество пользователей используют "вход через Google".
Функция "Войти с аккаунтом Google", как объясняет сама корпорация Google, позволяет входить в сторонние приложения и сервисы, используя аккаунт Google, при этом вам не нужно каждый раз вводить имя пользователя и пароль. Подобный сервис авторизации есть у Apple и Microsoft, которые могут использовать владельцы сайтов для авторизации своих пользователей.
Здание Государственной думы на Охотном Ряду - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы
14 ноября, 17:20
 
ОбществоАнтон ГорелкинGoogleГосдума РФ
 
 
