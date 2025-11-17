https://ria.ru/20251117/gorod-2055441188.html
СМИ назвали богатейший город мира
Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м РИА Новости, 17.11.2025
Токио стал самым богатым городом мира по уровню ВВП по версии CEOWORLD Magazine