Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали богатейший город мира - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/gorod-2055441188.html
СМИ назвали богатейший город мира
СМИ назвали богатейший город мира - РИА Новости, 17.11.2025
СМИ назвали богатейший город мира
Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:08:00+03:00
2025-11-17T13:08:00+03:00
москва
япония
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
https://ria.ru/20251115/belorussiya-2054346314.html
москва
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, япония, токио
Москва, Япония, Токио
СМИ назвали богатейший город мира

Токио стал самым богатым городом мира по уровню ВВП по версии CEOWORLD Magazine

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м месте.
"Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году, его ВВП достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя даже Нью-Йоркскую агломерацию", - сообщается в публикации.
Объем экономики Нью-Йорка составил 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес (1,62 триллиона). Далее следуют Лондон (1,47 триллиона), Сеул (1,42 триллиона), Париж (1,39 триллиона), Чикаго (1,25 триллиона) и Осака (1,19 триллиона).
В исследовании отмечается, что первые 10 городов в топе отвечают примерно за треть всего мирового ВВП. На 10-м месте - богатейший город Китая Шанхай (1,15 триллиона), Пекин расположился на 11-м месте (1,1 триллиона).
Москва находится на 17-м месте (0,976 триллиона) - сразу после Сингапура (0,988 триллиона).
Новогодний салют в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого
15 ноября, 08:00
 
МоскваЯпонияТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала