Рейтинг@Mail.ru
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/glava-2055361036.html
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться - РИА Новости, 17.11.2025
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться
Защита арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова заявляла суду, что он... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:31:00+03:00
2025-11-17T03:31:00+03:00
рязанская область
москва
россия
николай любимов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783545996_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1c21530844a39daffacf74b55766e0ab.jpg
https://ria.ru/20250812/sud-2034759214.html
https://ria.ru/20250704/zaschita-2027077950.html
рязанская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783545996_0:0:1045:784_1920x0_80_0_0_3b148c3c7db3f3c5b9e834215abee882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, москва, россия, николай любимов, совет федерации рф
Рязанская область, Москва, Россия, Николай Любимов, Совет Федерации РФ
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться

Экс-глава Рязанской области Любимов не может скрыться из-за санкций

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Рязанской областиНиколай Любимов
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Рязанской области
Николай Любимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Защита арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова заявляла суду, что он не может скрыться, так как включен в санкционный список Евросоюза, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Любимов имеет постоянное место жительства в Москве, включён в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу", - приводятся в материалах доводы защиты.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Грекову смягчили приговор
12 августа, 11:58
В этой связи адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест, но суд, как сообщается в материалах, оставил Любимова в СИЗО.
Как ранее заявили агентству в правоохранительных органах, Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период губернаторства, показания на него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков, ранее получивший 17 лет за мошенничество и взяточничество.
Басманный суд Москвы в середине декабря 2024 года арестовал Любимова. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
Любимов в 2017-2022 годах был губернатором Рязанской области, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Защита просила перевести экс-главу Рязанской области под домашний арест
4 июля, 02:43
 
Рязанская областьМоскваРоссияНиколай ЛюбимовСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала