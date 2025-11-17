https://ria.ru/20251117/glava-2055361036.html
Защита объяснила, почему экс-глава Рязанской области не может скрыться
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Защита арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова заявляла суду, что он не может скрыться, так как включен в санкционный список Евросоюза, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Любимов
имеет постоянное место жительства в Москве
, включён в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу", - приводятся в материалах доводы защиты.
В этой связи адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест, но суд, как сообщается в материалах, оставил Любимова в СИЗО.
Как ранее заявили агентству в правоохранительных органах, Любимов обвиняется в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период губернаторства, показания на него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков, ранее получивший 17 лет за мошенничество и взяточничество.
Басманный суд Москвы в середине декабря 2024 года арестовал Любимова. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
Любимов в 2017-2022 годах был губернатором Рязанской области
, позднее он стал сенатором от региона. Совет Федерации
за день до ареста принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.