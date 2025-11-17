Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК предложила выделить Киеву кредит без использования активов ЦБ - РИА Новости, 17.11.2025
18:18 17.11.2025 (обновлено: 18:20 17.11.2025)
Глава ЕК предложила выделить Киеву кредит без использования активов ЦБ
Глава ЕК предложила выделить Киеву кредит без использования активов ЦБ

ЕК предложила дать Украине кредит на 90 миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным российским активам, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
"Альтернативный подход (использованию замороженных активов ЦБ РФ в качестве основы для предоставления кредита Украине – ред.) … может заключаться в предоставлении Украиной кредита (на 90 миллиардов евро - ред.) с ограниченной ответственностью, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках", - говорится в документе.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
11 ноября, 11:31
"Для поддержки заимствования государства-члены должны предоставить юридически обязательные, безусловные, безотзывные и исполняемые по требованию гарантии, распределенные… согласно их доле в валовом национальном доходе (ВНД). Эти гарантии останутся в силе, если только они не будут взяты на себя резервом бюджета ЕС", - добавляется в документе.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что процентные расходы по кредиту также полностью лягут на страны ЕС, поскольку они не могут быть перенесены на Украину. В случае отказа одной из стран участвовать в покрытии процентов "все остальные государства должны будут увеличить свои взносы пропорционально, чтобы обеспечить покрытие 100%".
"Что касается статистической отчетности, меры, предполагающие предоставление гарантий государствами-членами, с высокой вероятностью повлияют на их национальный долг и дефицит. Кроме того, расходы на выплату процентов, которые должны будут покрываться государствами-членами, напрямую скажутся на их государственных финансах. В то же время, если кредит будет гарантирован бюджетными резервами ЕС, подобного воздействия не ожидается. Для Украины тот факт, что погашение будет требоваться только в случае выплаты ей репараций со стороны России, должен позволить МВФ рассматривать этот кредит как условное обязательство при оценке устойчивости украинского долга", - считает она.
Среди альтернатив глава ЕК предлагает возможность задействовать "бюджетный резерв ЕС", однако действующие нормы не допускают кредитования третьих стран без изменения правил, что требует единогласия всех членов блока. В случае одобрения этот механизм предусматривает включение обязательств объемом 90 миллиардов евро в многолетний финансовый план ЕС.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции подняли вопрос использования активов России для закупок оружия
16 ноября, 06:07
Ранее Фон дер Ляйен заявила, что предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Euroclear готов судиться с ЕС в случае конфискации российских активов
15 ноября, 20:09
 
