Глава ЕК предложила выделить Киеву кредит без использования активов ЦБ

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает странам ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным российским активам, говорится в опубликованном Еврокомиссия предлагает странам ЕС выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным российским активам, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.

"Альтернативный подход (использованию замороженных активов ЦБ РФ в качестве основы для предоставления кредита Украине – ред.) … может заключаться в предоставлении Украиной кредита (на 90 миллиардов евро - ред.) с ограниченной ответственностью, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках", - говорится в документе.

"Для поддержки заимствования государства-члены должны предоставить юридически обязательные, безусловные, безотзывные и исполняемые по требованию гарантии, распределенные… согласно их доле в валовом национальном доходе (ВНД). Эти гарантии останутся в силе, если только они не будут взяты на себя резервом бюджета ЕС", - добавляется в документе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что процентные расходы по кредиту также полностью лягут на страны ЕС, поскольку они не могут быть перенесены на Украину. В случае отказа одной из стран участвовать в покрытии процентов "все остальные государства должны будут увеличить свои взносы пропорционально, чтобы обеспечить покрытие 100%".

"Что касается статистической отчетности, меры, предполагающие предоставление гарантий государствами-членами, с высокой вероятностью повлияют на их национальный долг и дефицит. Кроме того, расходы на выплату процентов, которые должны будут покрываться государствами-членами, напрямую скажутся на их государственных финансах. В то же время, если кредит будет гарантирован бюджетными резервами ЕС, подобного воздействия не ожидается. Для Украины тот факт, что погашение будет требоваться только в случае выплаты ей репараций со стороны России , должен позволить МВФ рассматривать этот кредит как условное обязательство при оценке устойчивости украинского долга", - считает она.

Среди альтернатив глава ЕК предлагает возможность задействовать "бюджетный резерв ЕС", однако действующие нормы не допускают кредитования третьих стран без изменения правил, что требует единогласия всех членов блока. В случае одобрения этот механизм предусматривает включение обязательств объемом 90 миллиардов евро в многолетний финансовый план ЕС.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов.

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.