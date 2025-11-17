Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК предложила членам ЕС предоставить Украине до 0,27 процента их ВВП
17:48 17.11.2025 (обновлено: 18:11 17.11.2025)
Глава ЕК предложила членам ЕС предоставить Украине до 0,27 процента их ВВП
Глава ЕК предложила членам ЕС предоставить Украине до 0,27 процента их ВВП

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии предложила странам ЕС предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026 – 2027 годах, на не менее чем 45 миллиардов евро в год, говорится в опубликованном газетой Politico письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран ЕС.
"Для предоставления помощи на основе грантов от государств-членов необходим минимальный годовой объем поддержки в размере 45 миллиардов евро, то есть не менее 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Эта оценка основана на предположении, что война завершится в 2026 году и что другие страны помогут профинансировать оставшиеся потребности. Соответствующая нагрузка для государств-членов, исходя из их доли в валовом национальном доходе, составит от 0,16% до 0,27% ВВП в год", - сказано в документе.
В документе глава ЕК уточняет, что данный механизм не повлечет за собой общих долговых обязательств ЕС, однако моментально скажется на бюджетах государств-членов, что может потребовать фискальных корректировок.
Среди альтернатив фон дер Ляйен предлагает использование кредитных мощностей ЕС или Европейского стабилизационного механизма, однако прямых гарантий такой поддержки для Украины нет, а в этом случае средства все равно будут считаться расходами национальных бюджетов.
"Прямая ответственность и процентные расходы по таким займам будут лежать на странах-членах ЕС. Для этого потребуется изменить договор о Европейском стабилизационном механизме (ESM) и создать новый инструмент. Поддержка для стран вне еврозоны должна быть разработана отдельно. С точки зрения статистики, заем у ESM будет считаться государственным долгом, а предоставление Украине грантов или аналогичной помощи - государственными расходами", - подчеркнула она.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Заголовок открываемого материала