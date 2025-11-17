Эрмитаж повышает стоимость входных билетов

Музей также сообщил, что сохраняются социальные программы. В настоящее время около 25% посетителей приходят в музей бесплатно, 10% – по льготным билетам. Музей напомнил, что восемь дней в году вход в Эрмитаж – бесплатный для всех; каждый четверг вход – бесплатный для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий; каждый день вход бесплатный для детей до 14 лет, многодетных семей, участников СВО и членов их семей и ряда других категорий; каждый день вход в Главный штаб – бесплатный для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий. Сохраняется льготная цена билетов по "Пушкинской карте" и карте "Серебряный возраст" (для пенсионеров). Посещение всех выставок входит в цену входного билета.