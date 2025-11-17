Рейтинг@Mail.ru
Турция выяснит причины авиакатастрофы в Грузии после анализа черного ящика - РИА Новости, 17.11.2025
20:10 17.11.2025
Турция выяснит причины авиакатастрофы в Грузии после анализа черного ящика
Турция выяснит причины авиакатастрофы в Грузии после анализа черного ящика
Власти Турции рассчитывают установить точные причины авиакатастрофы в Грузии после изучения черного ящика самолета C-130 и намерены поделиться открыто делиться... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
турция
грузия
реджеп тайип эрдоган
hurriyet
c-130 hercules
Новости
в мире, турция, грузия, реджеп тайип эрдоган, hurriyet, c-130 hercules
В мире, Турция, Грузия, Реджеп Тайип Эрдоган, Hurriyet, C-130 Hercules
Турция выяснит причины авиакатастрофы в Грузии после анализа черного ящика

Эрдоган: на основании данных черного ящика мы сможем понять причины катастрофы

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого самолета
Место крушения турецкого самолета - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого самолета. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Турции рассчитывают установить точные причины авиакатастрофы в Грузии после изучения черного ящика самолета C-130 и намерены поделиться открыто делиться полученной информацией, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью.
"На основании данных, собранных нашей командой по расследованию авиакатастроф, и результатов изучения черного ящика мы сможем гораздо точнее понять причины произошедшего. Мы будем открыто делиться этой информацией, в первую очередь с семьями погибших", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
Анализ бортового самописца турецкого военного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, планируют завершить к концу недели, вероятность внешнего вмешательства в произошедшее оценивается как минимальная, сообщил ранее в понедельник близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви.
В миреТурцияГрузияРеджеп Тайип ЭрдоганHurriyetC-130 Hercules
 
 
