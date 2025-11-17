Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на заседании кабинета министров обсудит инициативы Анкары по возобновлению переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинский конфликт сейчас близок к приостановке и не исключён новый раунд переговоров.
Ранее британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.