Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на заседании кабинета министров обсудит инициативы Анкары по возобновлению переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.