Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2025
08:12 17.11.2025 (обновлено: 08:13 17.11.2025)
Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.11.2025
Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на заседании кабинета министров обсудит инициативы Анкары по возобновлению переговоров для урегулирования... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
сергей кислица
россия
украина
стамбул
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, сергей кислица
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Сергей Кислица
Эрдоган обсудит с правительством инициативы по Украине, сообщил источник

Эрдоган обсудит с кабинетом министров инициативы по Украине в понедельник

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на заседании кабинета министров обсудит инициативы Анкары по возобновлению переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинский конфликт сейчас близок к приостановке и не исключён новый раунд переговоров.
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
23 июля, 20:41
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
23 июля, 20:41
"Конфликт на Украине и посреднические инициативы Анкары по его урегулированию войдут во внешнеполитическую повестку сегодняшнего заседания кабмина с участием президента Тайипа Эрдогана", - сказал источник агентства.
Ранее британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:40
Фидан оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:40
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданСергей Кислица
 
 
