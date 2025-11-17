Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в документах по делу Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии
08:59 17.11.2025
СМИ: в документах по делу Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии
СМИ: в документах по делу Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии
в мире, словакия, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, мирослав лайчак, роберт фицо
СМИ: в документах по делу Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Имя экс-министра иностранных дел Словакии и действующего советника премьера этой страны Роберта Фицо Мирослава Лайчака обнаружено в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает издание Euractiv.
"Скандал вокруг "досье Эпштейна" неожиданно достиг Словакии: новые электронные письма, опубликованные в среду, указывают на связь между осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном и бывшим главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, который сейчас является старшим советником премьер-министра Роберта Фицо... Согласно переписке, Эпштейн в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего "международным влиянием", - говорится в публикации.
Бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
13 ноября, 13:43
Отмечается, что в 2019 году Эпштейн представил Лайчака неустановленному контакту, назвав его своим другом.
По данным Euractiv, обнародованные документы также указывают на интерес Эпштейна к словацкой политике. Так, он высказывался по поводу отставки в 2018 году премьера Фицо после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты президентских выборов 2019 года, на которых победила Зузана Чапутова, заявив, что Лайчак "был бы лучшей кандидатурой".
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Посол Британии в США заверял Эпштейна в любви друзей
11 сентября, 04:18
 
