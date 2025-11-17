Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссию обвинили в использовании "генератора чепухи" - РИА Новости, 17.11.2025
12:56 17.11.2025
Еврокомиссию обвинили в использовании "генератора чепухи"
Еврокомиссию обвинили в использовании "генератора чепухи"
Еврокомиссию обвинили в использовании "генератора чепухи"

Ирландские правозащитники обвинили ЕК в использовании генератора чепухи

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Организация по защите гражданских прав из Ирландии подала жалобу на Еврокомиссию за использование моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) при ответе на официальные запросы.
Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) сообщает, что пытался выяснить источники, лежащие в основе заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что в следующем году ИИ достигнет паритета с людьми. Как утверждается, в ответе секретариата ЕК на запрос содержались четыре ссылки, причем как минимум одна из них была создана с помощью ChatGPT от компании OpenAI.
"Институты ЕС обязаны предоставлять достоверную информацию. Полагаясь на "генераторы чепухи", они могут нарушить свои обязательства по договорам, гарантирующим гражданам право на надлежащее управление", - говорится в заявлении правозащитников, описывающем их претензии.
По словам активистов, жалоба была подана европейскому уполномоченному по правам человека. Эту должность с февраля занимает Тереза Анжинью из Португалии.
Как сообщает издание Euractiv, в офисе евроомбудсмена заявили, что вопрос о возбуждении официального расследования пока находится на стадии оценки.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
14 ноября, 16:21
 
