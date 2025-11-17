Рейтинг@Mail.ru
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном - РИА Новости, 17.11.2025
14:10 17.11.2025
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном - РИА Новости, 17.11.2025
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
нью-йорк (город)
флорида
сша
джеффри эпштейн
стив бэннон
александр дугин
в мире, нью-йорк (город), флорида, сша, джеффри эпштейн, стив бэннон, александр дугин
В мире, Нью-Йорк (город), Флорида, США, Джеффри Эпштейн, Стив Бэннон, Александр Дугин
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном

В переписке Эпштейна с экс-советником Трампа Бэнноном упоминалось имя Дугина

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с советником президента США Дональда Трампа во время его первого срока Стивом Бэнноном.
"Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня. Я не знаю, что он обсуждал", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Мирослав Лайчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: в документах по делу Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии
Вчера, 08:59
Философ рассказал, что еще до 2014 года он встречался с Бэнноном, но у него "нет никакого компромата".
"Нас пытались тоже обвинить, правда, не меня. Это была огромная, непонятная нам система заговора, но русского следа там нет и никто его найти не мог", - добавил Дугин.
Эпштейну в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер видеонаблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп нагрубил журналистке за вопрос об Эпштейне
Вчера, 04:31
 
В миреНью-Йорк (город)ФлоридаСШАДжеффри ЭпштейнСтив БэннонАлександр Дугин
 
 
