Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна с советником президента США Дональда Трампа во время его первого срока Стивом Бэнноном.
"Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня. Я не знаю, что он обсуждал", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Философ рассказал, что еще до 2014 года он встречался с Бэнноном, но у него "нет никакого компромата".
"Нас пытались тоже обвинить, правда, не меня. Это была огромная, непонятная нам система заговора, но русского следа там нет и никто его найти не мог", - добавил Дугин.
Эпштейну в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер видеонаблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
