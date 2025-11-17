Суд вынес предпринимателю приговор по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Суд в Дагестане приговорил к пяти годам колонии общего режима местного предпринимателя по делу о взрыве на АЗС в 2023 году, который привел к гибели 33 человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 36-летнего местного жителя Эльдара Насрулаева признали виновным в хранении в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Насрулаеву также запретили на три года заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами.

Суд установил, что Насрулаев, не зарегистрировавшись в качестве самозанятого или предпринимателя, занимался торговлей. Он без договора арендовал самострой, но оборудованный системами вентиляции и пожаротушения. Там он без соблюдения ГОСТ хранил аммиачную селитру и перекись водорода.

В результате нарушений 14 августа 2023 года на складе в Махачкале начался пожар, вызвавший взрыв аммиачной селитры. Под действием ударной волны и обломков строений началось возгорание, а затем и взрыв автозаправочной станции, расположенной поблизости.