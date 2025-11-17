Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес предпринимателю приговор по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
12:43 17.11.2025 (обновлено: 00:44 18.11.2025)
Суд вынес предпринимателю приговор по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
Суд в Дагестане приговорил к пяти годам колонии общего режима местного предпринимателя по делу о взрыве на АЗС в 2023 году, который привел к гибели 33 человек
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала
Суд вынес предпринимателю приговор по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖитель Дагестана Эльдар Насрулаев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Житель Дагестана Эльдар Насрулаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Суд в Дагестане приговорил к пяти годам колонии общего режима местного предпринимателя по делу о взрыве на АЗС в 2023 году, который привел к гибели 33 человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как уточнили в надзорном ведомстве, 36-летнего местного жителя Эльдара Насрулаева признали виновным в хранении в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Насрулаеву также запретили на три года заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами.
Суд установил, что Насрулаев, не зарегистрировавшись в качестве самозанятого или предпринимателя, занимался торговлей. Он без договора арендовал самострой, но оборудованный системами вентиляции и пожаротушения. Там он без соблюдения ГОСТ хранил аммиачную селитру и перекись водорода.
В результате нарушений 14 августа 2023 года на складе в Махачкале начался пожар, вызвавший взрыв аммиачной селитры. Под действием ударной волны и обломков строений началось возгорание, а затем и взрыв автозаправочной станции, расположенной поблизости.
В результате погибли 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб превысил 370 миллионов рублей.
Происшествия
 
 
