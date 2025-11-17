Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинец Александр Усик освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщается на странице WBO в соцсети X.

"WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от этого титула", - говорится в заявлении.

Президент WBO Густаво Оливьери заявил, что организация с уважением принимает решение Усика: "Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды".