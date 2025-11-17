Усик утратил звание абсолютного чемпиона мира

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинец Александр Усик освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщается на странице WBO в соцсети X.
В августе Усик получил месячную отсрочку для переговоров по проведению титульного поединка с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной. Позднее в социальных сетях появилось видео, на которых украинец танцует и играет в футбол, WBO начала расследование и потребовала от Усика предоставить обновленное медицинское заключение. В сентябре после проведения расследования организация объявила о продлении отсрочки украинцу на 90 дней со дня ее назначения (9 августа).
«
"WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от этого титула", - говорится в заявлении.
Президент WBO Густаво Оливьери заявил, что организация с уважением принимает решение Усика: "Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды".
Усику 38 лет. 20 июля в Лондоне украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года он победил британца Тайсона Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Усик выиграл все 24 поединка (15 - нокаутом) в профессиональной карьере.
Украинец владеет титулами чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
