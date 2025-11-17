"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергает задымление и возгорание в самолете, следующего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

"Информация не соответствует действительности. Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было. Рейс выполнен в штатном режиме строго по расписанию", - сказала собеседница агентства.