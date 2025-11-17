Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/avialinii-2055376964.html
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете - РИА Новости, 17.11.2025
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете
Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергает задымление и возгорание в самолете, следующего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в аэропорту "Пулково",... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:52:00+03:00
2025-11-17T08:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
санкт-петербург
уральские авиалинии
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg
https://ria.ru/20250725/samolet-2031524226.html
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_68696812fdf41fbea636b2a2884efa46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, санкт-петербург, уральские авиалинии, пулково (аэропорт)
Происшествия, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уральские авиалинии, Пулково (аэропорт)
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения о задымлении в самолете

Уральские авиалинии опровергли задымление в салоне самолета в Пулково

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергает задымление и возгорание в самолете, следующего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в аэропорту "Пулково", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту "Пулково" после посадки самолета, рейсом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии", произошло задымление в салоне.
"Информация не соответствует действительности. Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было. Рейс выполнен в штатном режиме строго по расписанию", - сказала собеседница агентства.
Самолет в аэропорту Минеральные воды в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи
25 июля, 19:36
 
ПроисшествияЕкатеринбургСанкт-ПетербургУральские авиалинииПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала