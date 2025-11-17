https://ria.ru/20251117/afm-2055392823.html
АФМ Казахстана объявило вознаграждение за информацию о блогере Mellstroy
2025-11-17T10:14:00+03:00
АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, которого в республике подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети.
"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в департамент экономических расследований по городу Астана
… Вознаграждение и анонимность гарантируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
АФМ.
Также в агентстве призвали незамедлительно сообщать через Telegram-бот "АФМ Insider" о любых сомнительных предложениях от рекламодателей, гарантируя анонимность.
Ранее в понедельник сообщалось, что суд в Казахстане
санкционировал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве уточняли, что для рекламы своего онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в социальных сетях с упоминанием бренда, логотипов игрового клуба и ссылок на сайт.
При этом в агентстве напомнили, что Бурим был осужден в России
к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. Кроме того, в ноябре 2025 года суд Минска
признал экстремистскими материалами все каналы блогера на разных платформах, а также его логотипы и водяные знаки.
В начале октября на заседании правительства заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов предложил ввести в Казахстане уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино, отметив, что такая реклама стала массовой проблемой и способствует росту игровой зависимости. Он подчеркнул, что многие блогеры систематически игнорируют закон, а действующие штрафы несоизмеримы с их доходами и не обеспечивают должного сдерживающего эффекта.