АФМ Казахстана объявило вознаграждение за информацию о блогере Mellstroy

АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, которого в республике подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети.

Также в агентстве призвали незамедлительно сообщать через Telegram-бот "АФМ Insider" о любых сомнительных предложениях от рекламодателей, гарантируя анонимность.

В начале октября на заседании правительства заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов предложил ввести в Казахстане уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино, отметив, что такая реклама стала массовой проблемой и способствует росту игровой зависимости. Он подчеркнул, что многие блогеры систематически игнорируют закон, а действующие штрафы несоизмеримы с их доходами и не обеспечивают должного сдерживающего эффекта.