АФМ Казахстана объявило вознаграждение за информацию о блогере Mellstroy
10:14 17.11.2025
АФМ Казахстана объявило вознаграждение за информацию о блогере Mellstroy
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима
в мире
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило вознаграждение за любую информацию о местонахождении белорусского трэш-стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, которого в республике подозревают в организации рекламной кампании по продвижению онлайн-казино через социальные сети.
"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в департамент экономических расследований по городу Астана… Вознаграждение и анонимность гарантируются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АФМ.
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Казахстанский блогер получил срок за песню про русских
11 апреля, 19:52
Также в агентстве призвали незамедлительно сообщать через Telegram-бот "АФМ Insider" о любых сомнительных предложениях от рекламодателей, гарантируя анонимность.
Ранее в понедельник сообщалось, что суд в Казахстане санкционировал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве уточняли, что для рекламы своего онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей. Участникам предлагалось создавать видеоролики в социальных сетях с упоминанием бренда, логотипов игрового клуба и ссылок на сайт.
При этом в агентстве напомнили, что Бурим был осужден в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. Кроме того, в ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими материалами все каналы блогера на разных платформах, а также его логотипы и водяные знаки.
В начале октября на заседании правительства заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов предложил ввести в Казахстане уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино, отметив, что такая реклама стала массовой проблемой и способствует росту игровой зависимости. Он подчеркнул, что многие блогеры систематически игнорируют закон, а действующие штрафы несоизмеримы с их доходами и не обеспечивают должного сдерживающего эффекта.
Блогер Mellstroy - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Белоруссии каналы блогера Mellstroy признаны экстремистскими
6 ноября, 16:54
 
