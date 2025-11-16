https://ria.ru/20251116/putin-2055290200.html
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.11.2025
россия
москва
владимир путин
шос
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
россия
москва
санкт-петербург
Россия, Москва, Владимир Путин, ШОС, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
