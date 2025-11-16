Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола - РИА Новости, 16.11.2025
13:30 16.11.2025 (обновлено: 13:35 16.11.2025)
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола - РИА Новости, 16.11.2025
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.11.2025
россия
москва
владимир путин
шос
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
россия
москва
санкт-петербург
россия, москва, владимир путин, шос, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Москва, Владимир Путин, ШОС, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Путин на следующей неделе примет участие в закладке ледокола

Путин на предстоящей неделе примет участие в закладке нового ледокола

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал "Россия 1".
О рабочих планах президента на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
По данным телеканала, у Путина запланирована серия международных встреч - на следующей неделе в Москву приедут главы Совета правительств государств ШОС.
Кроме того, как сообщает "Россия 1", президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола.
Также Путин на предстоящей неделе примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Есть в графике президента и совещание с членами Совета безопасности России.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке
Россия Москва Владимир Путин ШОС Санкт-Петербург Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Балтийский завод
 
 
