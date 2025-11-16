https://ria.ru/20251116/potreblenie-2055255585.html
Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года
Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года
Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1998 года
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в начале весны: в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, а в апреле опустился до 8,32 литра. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,74 литра.
До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году - всего 7,6 литра. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего в России
пьют алкоголь на Северном Кавказе
: в Чечне его потребление составило лишь 0,12 литра, в Ингушетии
- 0,62 литра, в Дагестане
- 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра.
Житель Москвы
в октябре в среднем выпивал 4,85 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга
- 6,41 литра. В Новосибирской области
по итогам сентября было выпито 8,36 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,51 литра, в Татарстане - 8,44 литра.