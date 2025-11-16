Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева - РИА Новости, 16.11.2025
13:57 16.11.2025 (обновлено: 13:58 16.11.2025)
Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева
Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева - РИА Новости, 16.11.2025
Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева
Теплые дружеские отношения президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют лидерам открыто обсуждать важные международные и... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:57:00+03:00
2025-11-16T13:58:00+03:00
в мире
россия
казахстан
индия
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
индия
в мире, россия, казахстан, индия, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев
Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Токаева

Песков: дружба Путина и Токаева позволяет динамично развивать сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Теплые дружеские отношения президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева позволяют лидерам открыто обсуждать важные международные и региональные вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дружеские отношения между Путиным и Токаевым действительно теплые, давние; они, конечно, позволяют лидерам в очень непринужденной, откровенной атмосфере обсуждать самые сложные дела, обмениваться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Поэтому это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения", - заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента казахстанского канала 24KZ о переговорах президентов, состоявшихся в кремлевской квартире российского лидера.
Песков добавил, что Путин достаточно редко делает предложения о продолжении переговоров в кремлевской квартире. До казахстанского президента там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.
Токаев 11 ноября посетил в Москву с двухдневным государственным визитом. По итогам переговоров в Кремле Путин и Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Токаев после визита в Россию направил Путину письмо
13 ноября, 20:54
 
В миреРоссияКазахстанИндияВладимир ПутинДмитрий ПесковКасым-Жомарт Токаев
 
 
