Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования - РИА Новости, 16.11.2025
20:28 16.11.2025
Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования
Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования

Минобрнауки: сроки обучения в вузах составят от четырех до шести лет

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сроки обучения в высших учебных заведениях при переходе на новую модель образования будут варьироваться в зависимости от специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", — рассказали там.
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Минобрнауки назвало количество отчисленных из вузов студентов в 2025 году
6 ноября, 18:37
Так, срок обучения по инженерным, медицинским и педагогическим специальностям составит пять лет. Четырехлетние программы предусмотрены для туристической сферы и индустрии гостеприимства. Более сложные и наукоемкие специальности студенты будут осваивать шесть лет.
Сроки получения высшего образования по направлениям "востоковедение" и "африканистика" предлагается увеличить из-за особой сложности и обширного объема материала, отметил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов.
В министерстве подчеркнули, что индивидуальный подход к устанавливаемым срокам обучения позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами образования и интересами самих студентов.
"Появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда", — считают там.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
21 июля, 16:51
В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о совершенствовании системы вузовского обучения. Тогда же стартовал пилотный проект, участниками которого стали шесть ведущих университетов: МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ.
В рамках проекта студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Массовый запуск новой системы ожидается в 2027-2028 учебном году.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Список участников проекта новой системы высшего образования могут расширить
9 июля, 09:58
 
