Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования
Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования - РИА Новости, 16.11.2025
Стали известны сроки обучения по новой системе высшего образования
16.11.2025
Минобрнауки: сроки обучения в вузах составят от четырех до шести лет
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сроки обучения в высших учебных заведениях при переходе на новую модель образования будут варьироваться в зависимости от специальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности", — рассказали там.
Так, срок обучения по инженерным, медицинским и педагогическим специальностям составит пять лет. Четырехлетние программы предусмотрены для туристической сферы и индустрии гостеприимства. Более сложные и наукоемкие специальности студенты будут осваивать шесть лет.
Сроки получения высшего образования по направлениям "востоковедение" и "африканистика" предлагается увеличить из-за особой сложности и обширного объема материала, отметил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов.
В министерстве подчеркнули, что индивидуальный подход к устанавливаемым срокам обучения позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами образования и интересами самих студентов.
"Появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда", — считают там.
В мае 2023 года Владимир Путин
подписал указ о совершенствовании системы вузовского обучения. Тогда же стартовал пилотный проект, участниками которого стали шесть ведущих университетов: МАИ
, НИТУ МИСИС
, МПГУ
, БФУ
имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ
.
В рамках проекта студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Массовый запуск новой системы ожидается в 2027-2028 учебном году.