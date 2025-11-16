Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности

ТАШКЕНТ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, передает корреспондент РИА Новости.

В Ташкенте в воскресенье состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

По итогам встречи были приняты концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

Лидеры страны Центральной Азии также подписали совместное заявление по итогам встречи, обращение к странам-членам ООН по кандидатуре Киргизии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов, а также решение о полноправном участии Азербайджана в консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

На встрече в Ташкенте также было принято решение о награждении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева почётным знаком глав государств Центральной Азии.