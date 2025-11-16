https://ria.ru/20251116/kontseptsiya-2055273679.html
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности - РИА Новости, 16.11.2025
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности
Президенты стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:21:00+03:00
2025-11-16T11:21:00+03:00
2025-11-16T11:21:00+03:00
в мире
центральная азия
ташкент
казахстан
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_f6ae3e90b920176c5d48b356b8d3c2a9.jpg
https://ria.ru/20251116/tokaev-2055272412.html
https://ria.ru/20251116/prezident-2055271703.html
центральная азия
ташкент
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029171363_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_5f901a869785c72b3536f56c6b39a36e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральная азия, ташкент, казахстан, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, оон
В мире, Центральная Азия, Ташкент, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, ООН
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности
Страны Центральной Азии приняли концепцию безопасности, стабильности и развития
ТАШКЕНТ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, передает корреспондент РИА Новости.
В Ташкенте в воскресенье состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
По итогам встречи были приняты концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.
Лидеры страны Центральной Азии также подписали совместное заявление по итогам встречи, обращение к странам-членам ООН по кандидатуре Киргизии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов, а также решение о полноправном участии Азербайджана в консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
На встрече в Ташкенте также было принято решение о награждении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева почётным знаком глав государств Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения - один раз в год.