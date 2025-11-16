Рейтинг@Mail.ru
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности - РИА Новости, 16.11.2025
11:21 16.11.2025
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности - РИА Новости, 16.11.2025
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности
Президенты стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2025
в мире
центральная азия
ташкент
казахстан
касым-жомарт токаев
шавкат мирзиеев
оон
центральная азия
ташкент
казахстан
в мире, центральная азия, ташкент, казахстан, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, оон
В мире, Центральная Азия, Ташкент, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев, ООН
Страны Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности

Страны Центральной Азии приняли концепцию безопасности, стабильности и развития

© РИА Новости / Бахром Хатамов | Перейти в медиабанкГород Ташкент
Город Ташкент - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Бахром Хатамов
Перейти в медиабанк
Город Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, передает корреспондент РИА Новости.
В Ташкенте в воскресенье состоялась седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Токаев выступил с предложением о совместной добыче РЗМ в Центральной Азии
11:10
По итогам встречи были приняты концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.
Лидеры страны Центральной Азии также подписали совместное заявление по итогам встречи, обращение к странам-членам ООН по кандидатуре Киргизии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов, а также решение о полноправном участии Азербайджана в консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
На встрече в Ташкенте также было принято решение о награждении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева почётным знаком глав государств Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения - один раз в год.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству
11:07
 
В миреЦентральная АзияТашкентКазахстанКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзиеевООН
 
 
