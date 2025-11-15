В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Схема с двумя и более звонками одному абоненту является излюбленной у телефонных мошенников в 2025 году, и, если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошенничать вызовов, то сейчас - 20%, рассказали РИА Новости в МТС.

МТС … выявила ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 году - стремительный рост сложных мошеннических схем, предполагающих два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса "Защитник", если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%", - сообщили в компании.

Так, сложные многоступенчатые схемы характеризуются серией звонков от разных номеров: мошенники представляются сотрудниками частных и государственных организаций, что усыпляет бдительность потенциальной жертвы и еще сильнее повышает доверие к разговору. Основными темами звонков стали коммунальные услуги, инвестиционное мошенничество и обращения от лица госорганов.

Отмечается, что пиковая активность таких телефонных атак приходится на вторую половину дня: с 16.00 до 18.00 - в это время количество многоступенчатых звонков вдвое выше, чем в среднем за остальную часть дня.