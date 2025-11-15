Рейтинг@Mail.ru
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников - РИА Новости, 15.11.2025
11:08 15.11.2025
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников - РИА Новости, 15.11.2025
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников
Схема с двумя и более звонками одному абоненту является излюбленной у телефонных мошенников в 2025 году, и, если в начале года на такие звонки приходилось 10%... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:08:00+03:00
2025-11-15T11:08:00+03:00
технологии, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, мтс
Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край, МТС
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников

МТС: телефонные мошенники любят схему с двумя и более звонками одному абоненту

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Схема с двумя и более звонками одному абоненту является излюбленной у телефонных мошенников в 2025 году, и, если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошенничать вызовов, то сейчас - 20%, рассказали РИА Новости в МТС.
"МТС… выявила ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 году - стремительный рост сложных мошеннических схем, предполагающих два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса "Защитник", если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%", - сообщили в компании.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В МТС рассказали о новой схеме телефонных мошенников
11 апреля, 05:54
Так, сложные многоступенчатые схемы характеризуются серией звонков от разных номеров: мошенники представляются сотрудниками частных и государственных организаций, что усыпляет бдительность потенциальной жертвы и еще сильнее повышает доверие к разговору. Основными темами звонков стали коммунальные услуги, инвестиционное мошенничество и обращения от лица госорганов.
Отмечается, что пиковая активность таких телефонных атак приходится на вторую половину дня: с 16.00 до 18.00 - в это время количество многоступенчатых звонков вдвое выше, чем в среднем за остальную часть дня.
Актуальность таких схем связана с основной целевой аудиторией мошенников - пожилых людей, чье внимание пытаются усыпить в рамках нескольких звонков от разных представителей и служб. "Они играют на доверии и эмоциях, последовательно подводя человека к совершению финансовой операции. Наиболее уязвимой группой оказались мужчины старше 65 лет из Москвы с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц. Именно на них нацелены самые изощренные атаки", – прокомментировал директор продукта "Защитник" Андрей Бийчук.
Более четверти всех потенциальных жертв многоступенчатых схем проживают в Москве и Московской области. В топ-5 регионов по количеству атак также вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Республика Татарстан.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мошенники стали чаще звонить россиянам
24 марта, 04:41
 
ТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайМТС
 
 
