Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал"
Футболисты нижнекамского "Нефтехимика" обыграли екатеринбургский "Урал" в матче 19-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Урал" уступил "Нефтехимику" в Первой лиге и прервал пятиматчевую серию побед