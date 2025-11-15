Рейтинг@Mail.ru
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал"
Футбол
Футбол
 
20:19 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/futbol-2055214601.html
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал"
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал" - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал"
Футболисты нижнекамского "Нефтехимика" обыграли екатеринбургский "Урал" в матче 19-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T20:19:00+03:00
2025-11-15T20:19:00+03:00
футбол
спорт
нижнекамск
россия
нефтехимик
урал
первая лига
нижнекамск
россия
спорт, нижнекамск, россия, нефтехимик, урал, первая лига
Футбол, Спорт, Нижнекамск, Россия, Нефтехимик, Урал, Первая лига
Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл екатеринбургский "Урал"

"Урал" уступил "Нефтехимику" в Первой лиге и прервал пятиматчевую серию побед

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Футболисты нижнекамского "Нефтехимика" обыграли екатеринбургский "Урал" в матче 19-го тура Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 1:0. На 51-й минуте мяч забил Давид Кокоев. В компенсированное время с поля был удален защитник "Урала" Матвей Бардачев.
"Нефтехимик" прервал серию без побед в Первой лиге из шести встреч (четыре ничьи, два поражения) и, набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице второго по статусу дивизиона чемпионата России. "Урал" оборвал пятиматчевую победную серию и с 39 очками располагается на первом месте.
В следующем туре "Нефтехимик" сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского в гостях 22 ноября. "Урал" в этот же день примет костромской "Спартак".
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Нефтехимик
1 : 0
Урал
50‎’‎ • Давил Кокоев
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
