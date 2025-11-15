Рейтинг@Mail.ru
10:09 15.11.2025
Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой
Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с... РИА Новости, 15.11.2025
санкт-петербург, ленинградская область, надежда кадышева
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Надежда Кадышева
Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой

Дворец спорта хочет взыскать с театра Кадышевой 1,8 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела.
"ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела.
Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена.
Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.
Санкт-ПетербургЛенинградская областьНадежда Кадышева
 
 
