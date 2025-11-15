https://ria.ru/20251115/dvorets-2055141109.html
Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела.
"ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела.
Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой
пока не уточняются, дата слушаний не назначена.
Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.