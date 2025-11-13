Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали траурные венки на церемонию прощания с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым, под руководством которого они учились, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).