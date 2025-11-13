https://ria.ru/20251113/tolstoy-2054686515.html
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым - РИА Новости, 13.11.2025
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали траурные венки на церемонию прощания с почетным... РИА Новости, 13.11.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали траурные венки на церемонию прощания с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым, под руководством которого они учились, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с почетным профессором проходит в четверг в здании Двенадцати коллегий СПбГУ
.
Траурные венки на прощание также прислали Конституционный суд РФ
, Минюст, губернатор и правительство Санкт-Петербурга
, председатель и депутаты законодательного собрания города, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф
, Нотариальная палата Ленинградской области
, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
и другие.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин
, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко
.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).