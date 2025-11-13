Рейтинг@Mail.ru
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 13.11.2025 (обновлено: 12:31 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/tolstoy-2054686515.html
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым - РИА Новости, 13.11.2025
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали траурные венки на церемонию прощания с почетным... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:53:00+03:00
2025-11-13T12:31:00+03:00
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
санкт-петербург
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054698928_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_c2c95a2dfbed99536f207a7b90ffdb96.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054698928_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b90ef2643be34753a1546d26cebb63b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, санкт-петербург, дмитрий медведев
Санкт-Петербургский государственный университет, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым

Путин и Медведев отправили венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПрощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым
Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали траурные венки на церемонию прощания с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым, под руководством которого они учились, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с почетным профессором проходит в четверг в здании Двенадцати коллегий СПбГУ.
Траурные венки на прощание также прислали Конституционный суд РФ, Минюст, губернатор и правительство Санкт-Петербурга, председатель и депутаты законодательного собрания города, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, Нотариальная палата Ленинградской области, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и другие.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
 
Санкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинСанкт-ПетербургДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала