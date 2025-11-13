Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tokaev-2054723074.html
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию - РИА Новости, 13.11.2025
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию
Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию стал историческим событием в отношениях двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T12:48:00+03:00
2025-11-13T12:48:00+03:00
казахстан
россия
москва
валентина матвиенко
касым-жомарт токаев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_0:82:3060:1803_1920x0_80_0_0_278d8b22a0e746f3dc392a17832077ab.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054454304.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_953b4962c30ee995cf09682d74c816e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, москва, валентина матвиенко, касым-жомарт токаев, совет федерации рф
Казахстан, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Касым-Жомарт Токаев, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила визит Токаева в Россию

Матвиенко назвала визит Токаева в Россию историческим событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУШАНБЕ, 13 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Россию стал историческим событием в отношениях двух стран, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы все, конечно, находимся под большим впечатлением от государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Это действительно было без преувеличения историческое событие в российско-казахстанских отношениях", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем сената парламента республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.
Она отметила, что визит был очень серьезно подготовлен, прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ, подписан целый ряд очень важных межгосударственных документов. "И сегодня мы уже вышли на совершенно качественно новый уровень нашего взаимодействия, всеобъемлющего партнерства и союзничества", - добавила спикер СФ.
Также, по словам Матвиенко, за последние годы, благодаря усилиям лидеров России и Казахстана, сотрудничество двух стран идет по восходящей линии.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске. Визит президента Казахстана завершился в ночь на четверг.
Валентина Матвиенко и Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в здании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев заявил, что относится к Матвиенко с уважением
12 ноября, 13:07
 
КазахстанРоссияМоскваВалентина МатвиенкоКасым-Жомарт ТокаевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала