Шойгу призвал США следовать обязательствам по ядерным испытаниям - РИА Новости, 13.11.2025
05:40 13.11.2025 (обновлено: 11:14 13.11.2025)
Шойгу призвал США следовать обязательствам по ядерным испытаниям
Шойгу призвал США следовать обязательствам по ядерным испытаниям
Москва рассчитывает, что Вашингтон будет следовать обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, вашингтон (штат), москва, россия, сергей шойгу
Шойгу призвал США следовать обязательствам по ядерным испытаниям

Шойгу: Россия рассчитывает на выполнение США обязательств по ядерным испытаниям

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Вашингтон будет следовать обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Рассчитываем, что Вашингтон и далее будет следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания", - сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Обещание по ядерным испытаниям включает средства доставки, заявил Рубио
В миреВашингтон (штат)МоскваРоссияСергей Шойгу
 
 
