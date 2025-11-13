Сергей Шойгу: Россия не позволит спровоцировать новую гонку вооружений

Власти США заявляют о возможности проведения ядерных испытаний, а Европа активно милитаризуется, и ее высокие чины все чаще позволяют себе хамские выпады в адрес России. О том, что в ответ предпринимает Россия и до какой степени деградировали европейские элиты, в интервью РИА Новости рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Беседовал Сергей Сафронов.

— Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение провести на площадке Совета безопасности комплексный анализ целесообразности начала работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Что уже удалось сделать и когда мы узнаем о принятом решении?

— Работа была начата незамедлительно. Профильные ведомства вместе с экспертами аппарата Совета безопасности Российской Федерации моделируют меры возможного реагирования как на существующие вызовы, так и на их возможную эволюцию. Мы не можем сидеть сложа руки и просто наблюдать, как продолжает нивелироваться режим контроля над вооружениями. Россия продолжит делать все возможное для сохранения системы стратегической стабильности. Напомню, что Москва и Вашингтон, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности.

Стоит отметить, что официально Белый дом так и не дал исчерпывающих пояснений в отношении озвученных американским руководством заявлений о ядерных испытаниях. Вместе с тем рассчитываем, что Вашингтон и далее будет следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания. В этой связи Россия готова к любому развитию событий, однако ни в коем случае не позволит спровоцировать новую гонку вооружений, как бы этого ни хотелось нашим оппонентам. В этом контексте также хотел бы напомнить о выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативе о продлении на год действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. У нас осталось не так много времени, чтобы сохранить одну из ключевых основ глобальной стабильности. Ждем сигналов из Белого дома.

— В нынешнем году высокие чины НАТО и Евросоюза все чаще говорят о необходимости странам Европы быть готовыми к военному столкновению с Россией примерно к 2030 году. Но обращает на себя внимание демонстративность этих заявлений — ведь никогда вооруженные конфликты не начинаются по открыто озвученному графику. Не имеем ли мы в данном случае дело с попыткой Европы отвлечь наше внимание и начать войну с Россией раньше 2030 года, например, в течение ближайших двух-трех лет? Тем более что Европа явно форсирует свою милитаризацию?

— Чем больше мы слышим об угрозах со стороны отдельных европейских руководителей в адрес России, тем нагляднее убеждаемся в том, что находящиеся там у власти политики плохо знают историю своих стран. Безумные обвинения в военной угрозе, искусственное раскручивание антироссийской истерии среди собственного населения — такому приему в Европе научились не одно столетие назад и применяют его не впервые.

Буквально на днях Дональд Туск в очередной раз признал, что "для единства Европы нужен общий и ясно выраженный враг". А ведь мы на протяжении последних десятилетий неоднократно выступали за пространство неделимой безопасности на Европейском континенте. Однако европейские политики почему-то посчитали, что мир и есть главная угроза существования ЕС. Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран. Ведь с каждым днем спонсорам киевского режима все сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места.

— Не могли бы вы конкретизировать?

— Яркий тому пример — Германия, переживающая самый масштабный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Немецкие авантюристы от политики, вместо того чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай российского вторжения. Не отстает от Берлина и Париж, где сейчас у власти политики с наполеоновскими замашками, также мечтающие о покорении России.

Как бы ни выглядела вся эта суетливая подготовка европейцев к войне с Россией, Москва со всей серьезностью относится к подобным воинственным заявлениям и планам европейских государств. Внимательно следим не столько за риторикой разжигателей войны на Западе, сколько за разрабатываемыми в недрах ЕС и НАТО планами, принимаемыми решениями и попытками нарастить свой боевой потенциал. Безусловно, учитываем это в военном строительстве.

— Обращает на себя внимание тот факт, что вы ставите ЕС и НАТО в один ряд. Насколько трансформировался Европейский союз в последнее время?

— Фактически ЕС из торгово-экономического превратился в военный блок, который по тому же принципу, что и НАТО, ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию. При этом европейцы окончательно отринули столько лет пропагандировавшиеся ими же ценности. Им больше не нужны ни свобода волеизъявления, ни свобода слова. А инакомыслящие, то есть люди со здравым и конструктивным подходом, подвергаются гонениям.

Попраны права, перечисленные в хартии Евросоюза, в частности свобода передвижения лиц. Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что "путешествовать по странам ЕС — это привилегия, а не данность". Действительно, в такие "зоны отчуждения прав человека" следует получать отдельный пропуск.

— Руководство НАТО в последнее время демонстрирует откровенно хамское поведение — достаточно упомянуть слова генсека альянса Марка Рютте о том, что он перестал обращать внимание на выступления президента России Владимира Путина. Как вы полагаете, с чем это может быть связано?

— Это касается не только генерального секретаря Марка Рютте, но и многих представителей нынешнего поколения политиков в Европе, напрочь утративших не только навыки дипломатии, но и чувство такта. Более того, в словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос, если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать? Полностью погрузившись в придуманный и всеми силами отстаиваемый ими иллюзорный "порядок, основанный на их правилах", западные элиты считают себя истиной в последней инстанции. Что же, жизнь все расставит на свои места.

— Недавно Служба внешней разведки России сообщила, что, по ее данным, европейские страны НАТО хотят организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малазийского авиарейса МН17 в 2014 году, чтобы обвинить в этом нашу страну. До какой крайности здесь могут дойти западники?

— Как представляется, руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии. У западных спецслужб накоплен богатый опыт в организации подобного рода провокаций. Мы видели их уже множество: от "белых касок" в Сирии до спектакля, устроенного европейцами вокруг расследования терактов на "Северных потоках". Будем и впредь вскрывать подобные планы, предавать их огласке и добиваться самого сурового наказания для их авторов и исполнителей.

— А на какие крайности могут пойти союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы угодить Вашингтону?

— Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку союз предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения. Стремясь угодить Вашингтону, Токио жертвует собственным национальными интересами, но с завидной настойчивостью изыскивает средства на усиленную милитаризацию. Более того, японские власти уже даже не краснеют, когда в их присутствии заявляют, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была лишь "маленьким конфликтом" в японо-американских отношениях.

Одновременно японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией.

Помним все те многочисленные антироссийские выпады, которые в последние годы позволял себе официальный Токио. Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу", и не на словах, а на деле.