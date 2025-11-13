Рейтинг@Mail.ru
05:11 13.11.2025 (обновлено: 11:15 13.11.2025)
США не дали пояснений о ядерных испытаниях, заявил Шойгу
США так официально и не дали пояснений по поводу заявлений о ядерных испытаниях, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
в мире
сша
россия
сергей шойгу
сша
россия
в мире, сша, россия, сергей шойгу
В мире, США, Россия, Сергей Шойгу
США не дали пояснений о ядерных испытаниях, заявил Шойгу

Шойгу: США не дали официальных пояснений по заявлениям о ядерных испытаниях

Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США так официально и не дали пояснений по поводу заявлений о ядерных испытаниях, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Стоит отметить, что официально Белый дом так и не дал исчерпывающих пояснений в отношении озвученных американским руководством заявлений о ядерных испытаниях", - сказал Шойгу.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия вынуждена оценить целесообразность проведения ЯО, заявил Медведев
5 ноября, 19:41
 
В миреСШАРоссияСергей Шойгу
 
 
