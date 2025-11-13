https://ria.ru/20251113/ssha-2054648457.html
США не дали пояснений о ядерных испытаниях, заявил Шойгу
США так официально и не дали пояснений по поводу заявлений о ядерных испытаниях, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.11.2025
