Рейтинг@Mail.ru
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:13 13.11.2025 (обновлено: 17:20 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/sobolev-2054800176.html
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"
Футболист Александр Соболев рассказал, что так хотел перейти в петербургский "Зенит", что даже не рассматривал предложения о продлении контракта от московского... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T16:13:00+03:00
2025-11-13T17:20:00+03:00
футбол
россия
александр соболев
зенит
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971666333_0:82:1575:968_1920x0_80_0_0_5c329ea9f3da4a67c1553aa6725ea1d8.jpg
/20250821/futbol-2036836049.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971666333_88:0:1488:1050_1920x0_80_0_0_4763fd0bdc81ecce1e62f07d23bb8859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, александр соболев, зенит, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Россия, Александр Соболев, Зенит, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"

Соболев мечтал о "Зените" и не рассматривал продление контракта со "Спартаком"

© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав ЕвдокимовАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Александр Соболев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Футболист Александр Соболев рассказал, что так хотел перейти в петербургский "Зенит", что даже не рассматривал предложения о продлении контракта от московского "Спартака".
Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит" в августе 2024 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года.
«
"Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в "Зенит". Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из "Спартака". Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел. Только переговоры начинались тогда с "Зенитом". Я тогда принял для себя решение, что хочу в "Зенит". Здесь можно выигрывать трофеи", - заявил Соболев в подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Зенита".
Соболеву 28 лет. После перехода в "Зенит" он провел за петербургский клуб 50 матчей и забил 12 голов. Также в его активе 14 матчей и 6 голов в составе сборной России.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Прострелял доллары, обиделся и деградировал: как выживает Александр Соболев
21 августа, 19:05
 
ФутболРоссияАлександр СоболевЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала