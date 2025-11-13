Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"

«

"Я был просто счастлив. Я ждал этого перехода очень долго. Просто в моменте захотел в "Зенит". Я еще за полгода говорил, что хочу уйти из "Спартака". Честно скажу, мне предлагали новый контракт, он у меня на столе лежал в папке. Я его даже не смотрел. Только переговоры начинались тогда с "Зенитом". Я тогда принял для себя решение, что хочу в "Зенит". Здесь можно выигрывать трофеи", - заявил Соболев в подкасте, опубликованном на YouTube-канале "Зенита".