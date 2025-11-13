https://ria.ru/20251113/sobolev-2054800176.html
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"
Футболист Александр Соболев рассказал, что так хотел перейти в петербургский "Зенит", что даже не рассматривал предложения о продлении контракта от московского... РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T16:13:00+03:00
2025-11-13T16:13:00+03:00
2025-11-13T17:20:00+03:00
футбол
россия
александр соболев
зенит
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
россия
Соболев признался, что отказался рассмотреть новый контракт со "Спартаком"
