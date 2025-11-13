https://ria.ru/20251113/shoygu-2054669799.html
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе
В Европе не впервые искусственно раскручивают антироссийскую истерию среди собственного населения, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе
Шойгу: в Европе не впервые раскручивают антироссийскую истерию среди населения