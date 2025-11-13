https://ria.ru/20251113/shoygu-2054668293.html
Европейские политики плохо знают историю своих стран, заявил Шойгу
Европейские политики плохо знают историю своих стран, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Европейские политики плохо знают историю своих стран, заявил Шойгу
Находящиеся у власти в Европе политики плохо знают историю своих стран, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:15:00+03:00
2025-11-13T09:15:00+03:00
2025-11-13T11:12:00+03:00
в мире
россия
европа
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20251113/zapad-2054663613.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сергей шойгу
В мире, Россия, Европа, Сергей Шойгу
Европейские политики плохо знают историю своих стран, заявил Шойгу
Шойгу: находящиеся у власти в Европе политики плохо знают историю своих стран