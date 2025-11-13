Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал высказывания генсека НАТО о Путине
08:44 13.11.2025 (обновлено: 17:16 13.11.2025)
Шойгу прокомментировал высказывания генсека НАТО о Путине
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью РИА Новости нашел противоречие в заявлениях генсека НАТО Марка Рютте о президенте Владимире Путине. РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу прокомментировал высказывания генсека НАТО о Путине

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью РИА Новости нашел противоречие в заявлениях генсека НАТО Марка Рютте о президенте Владимире Путине.
"В словах западных псевдополитиков нет ни капли последовательности. Возникает резонный вопрос: если товарищ Рютте не обращает внимания на выступления президента России, то почему он так оперативно стремится их прокомментировать?" — сказал он.
Шойгу добавил, что нынешнее поколение политиков в Европе напрочь утратило не только навыки дипломатии, но и чувство такта.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Западные элиты считают себя истиной в последней инстанции, заявил Шойгу
