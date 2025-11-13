Рейтинг@Mail.ru
03:55 13.11.2025 (обновлено: 11:16 13.11.2025)
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями
в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия не сидит сложа руки, наблюдая за тем, как нивелируется режим контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Мы не можем сидеть сложа руки и просто наблюдать, как продолжает нивелироваться режим контроля над вооружениями", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
