Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия не сидит сложа руки, наблюдая за тем, как нивелируется режим контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Мы не можем сидеть сложа руки и просто наблюдать, как продолжает нивелироваться режим контроля над вооружениями", - сказал он.