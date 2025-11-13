https://ria.ru/20251113/shoygu-2054644124.html
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями
Россия не сидит сложа руки, наблюдая за тем, как нивелируется режим контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:55:00+03:00
2025-11-13T03:55:00+03:00
2025-11-13T11:16:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_f57afe5c61253880b079adca710ab5d4.jpg
https://ria.ru/20251107/putin-2053447069.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_100:0:2744:1983_1920x0_80_0_0_e2c583d1a37576cbb6820c4585f1e879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил о нивелировании режима контроля над вооружениями
Шойгу: режим контроля над вооружениями продолжает нивелироваться