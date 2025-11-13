Шойгу рассказал о реагировании на существующие вызовы

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Совет Безопасности и профильные ведомства России моделируют реагирование на существующие вызовы и их возможную эволюцию, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.