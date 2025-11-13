https://ria.ru/20251113/shoygu-2054640979.html
Шойгу рассказал о реагировании на существующие вызовы
Совет Безопасности и профильные ведомства России моделируют реагирование на существующие вызовы и их возможную эволюцию, заявил в интервью РИА Новости секретарь РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:00:00+03:00
2025-11-13T03:00:00+03:00
2025-11-13T11:17:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
россия
Шойгу: Совбез и профильные ведомства моделируют реагирование на вызовы