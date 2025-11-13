https://ria.ru/20251113/shojgu-2054677814.html
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу
Немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:15:00+03:00
2025-11-13T10:15:00+03:00
2025-11-13T11:10:00+03:00
россия
германия
украина
сергей шойгу
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_0:76:2960:1741_1920x0_80_0_0_ef9c2dc759cd975c9b8417dd318ecee7.jpg
https://ria.ru/20251113/shoygu-2054669799.html
https://ria.ru/20251113/evropa-2054673213.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_f91b14f5ba1a007121fc0d0fe09da729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, сергей шойгу, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Германия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу
Шойгу: в ФРГ занимаются не страной, а готовят планы на случай якобы вторжения РФ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Германия переживает самый масштабный экономический кризис со времен Второй мировой войны, сказал Шойгу.
"Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай "российского вторжения", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.