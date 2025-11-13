Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
10:15 13.11.2025 (обновлено: 11:10 13.11.2025)
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу
Немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.11.2025
В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу

Шойгу: в ФРГ занимаются не страной, а готовят планы на случай якобы вторжения РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Германия переживает самый масштабный экономический кризис со времен Второй мировой войны, сказал Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе
Вчера, 09:29
"Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай "российского вторжения", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу прокомментировал слова Туска о единстве Европы
Вчера, 09:43
 
Россия Германия Украина Сергей Шойгу Владимир Путин Такер Карлсон НАТО В мире
 
 
