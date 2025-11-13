В ФРГ готовят безумные планы на случай якобы вторжения России, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Немецкие авантюристы от политики разрабатывают безумные оперативные планы на случай "вторжения" РФ, а не занимаются внутренними делами, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Германия переживает самый масштабный экономический кризис со времен Второй мировой войны, сказал Шойгу.

"Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай "российского вторжения", - добавил он.