Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам рост цен за электроэнергию, закрытие производств, сокращение соцгарантий и рабочих мест, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.

"С каждым днем спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места", - сказал он.