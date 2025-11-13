https://ria.ru/20251113/shojgu-2054677244.html
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
Спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам рост цен за электроэнергию, закрытие производств, сокращение соцгарантий и рабочих... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:11:00+03:00
2025-11-13T10:11:00+03:00
2025-11-13T11:11:00+03:00
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251113/shoygu-2054669799.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, в мире
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
Шойгу: спонсорам Киева все сложнее объясняться перед налогоплательщиками
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам рост цен за электроэнергию, закрытие производств, сокращение соцгарантий и рабочих мест, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"С каждым днем спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места", - сказал он.