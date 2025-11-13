Рейтинг@Mail.ru
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
10:11 13.11.2025 (обновлено: 11:11 13.11.2025)
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу
Спонсорам киевского режима все сложнее объяснять рост цен, заявил Шойгу

Шойгу: спонсорам Киева все сложнее объясняться перед налогоплательщиками

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам рост цен за электроэнергию, закрытие производств, сокращение соцгарантий и рабочих мест, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"С каждым днем спонсорам киевского режима всё сложнее объяснять своим налогоплательщикам, почему дорожает электроэнергия, закрываются производства, сокращаются социальные гарантии и рабочие места", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу высказался об антироссийской истерии в Европе
Вчера, 09:29
 
