Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека
06:57 13.11.2025 (обновлено: 11:13 13.11.2025)
Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека
Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости высказался о "привилегии, а не данности" для россиян бывать в Европе: по его словам, в... РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека

Шойгу: в такие зоны отчуждения прав человека, как ЕС, нужен отдельный пропуск

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости высказался о "привилегии, а не данности" для россиян бывать в Европе: по его словам, в такие "зоны отчуждения прав человека" следует получать отдельный пропуск.
По его словам, в Европе попраны права, перечисленные в хартии Евросоюза, в частности, свобода движения лиц.
"Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что "путешествовать по странам ЕС - это привилегия, а не данность". Действительно в такие "зоны отчуждения прав человека" следует получать отдельный пропуск", - сказал Шойгу.
Запрет на выдачу гражданам России многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
В миреРоссияЕвропаСергей ШойгуКайя КалласЕвросоюз
 
 
