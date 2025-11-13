Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости высказался о "привилегии, а не данности" для россиян бывать в Европе: по его словам, в такие "зоны отчуждения прав человека" следует получать отдельный пропуск.