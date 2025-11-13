Рейтинг@Mail.ru
06:32 13.11.2025 (обновлено: 11:14 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/shojgu-2054653171.html
Европейцам больше не нужны свободы, заявил Шойгу
2025-11-13T06:32:00+03:00
2025-11-13T11:14:00+03:00
Европейцам больше не нужны свободы, заявил Шойгу

Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейцы окончательно отринули пропагандировавшиеся ими же ценности, им не нужна ни свобода волеизъявления, ни свобода слова, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Евросоюз фактически превратился в военный блок, который по принципу НАТО ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию, отметил Шойгу.
"При этом европейцы окончательно отринули столько лет пропагандировавшиеся ими же ценности. Им больше не нужна ни свобода волеизъявления, ни свобода слова. А инакомыслящие, то есть люди со здравым и конструктивным подходом, подвергаются гонениям", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией
Шойгу вспомнил слова Суворова, говоря о стремлении Европы воевать с Россией
16 июля, 17:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
