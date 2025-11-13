Европейцам больше не нужны свободы, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейцы окончательно отринули пропагандировавшиеся ими же ценности, им не нужна ни свобода волеизъявления, ни свобода слова, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"При этом европейцы окончательно отринули столько лет пропагандировавшиеся ими же ценности. Им больше не нужна ни свобода волеизъявления, ни свобода слова. А инакомыслящие, то есть люди со здравым и конструктивным подходом, подвергаются гонениям", - сказал Шойгу.