Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Евросоюз фактически превратился в военный блок, который по принципу НАТО ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.