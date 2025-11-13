Рейтинг@Mail.ru
06:16 13.11.2025 (обновлено: 11:14 13.11.2025)
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок
Евросоюз фактически превратился в военный блок, который по принципу НАТО ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок

Шойгу заявил, что ЕС ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Евросоюз фактически превратился в военный блок, который по принципу НАТО ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Фактически, ЕС из торгово-экономического превратился в военный блок, который по тому же принципу, что и НАТО, ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
