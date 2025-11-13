https://ria.ru/20251113/shojgu-2054652052.html
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок
Евросоюз фактически превратился в военный блок, который по принципу НАТО ищет угрозы для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в интервью РИА Новости...
россия
Шойгу заявил, что Евросоюз превратился в военный блок
