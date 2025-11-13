Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, если только японская хунта на деле пересмотрит отношение к России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.

"Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу" и не на словах, а на деле", - сказал он.