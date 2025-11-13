https://ria.ru/20251113/shojgu-2054643313.html
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио - РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио
Полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, если только японская хунта на деле пересмотрит отношение к России, заявил секретарь... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T03:42:00+03:00
2025-11-13T03:42:00+03:00
2025-11-13T11:16:00+03:00
россия
токио
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_0:40:3098:1783_1920x0_80_0_0_1b242a6203498483c9acf4aaf381a2ba.jpg
https://ria.ru/20251113/yaponiya-2054642603.html
россия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_fe26ed5f19166a94c6ebd2ccc80cce85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, токио, сергей шойгу, в мире
Россия, Токио, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио
Шойгу считает, что нормализация отношений России и Японии займет годы
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, если только японская хунта на деле пересмотрит отношение к России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу" и не на словах, а на деле", - сказал он.
Шойгу
добавил, что в России
помнят многочисленные антироссийские выпады, которые в последние годы позволял себе официальный Токио
.