Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио - РИА Новости, 13.11.2025
03:42 13.11.2025 (обновлено: 11:16 13.11.2025)
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио
Полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, если только японская хунта на деле пересмотрит отношение к России, заявил секретарь... РИА Новости, 13.11.2025
РИА Новости
Дарья Буймова
Шойгу назвал условие нормализации отношений с Токио

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Полноценная нормализация отношений между Москвой и Токио может занять годы, если только японская хунта на деле пересмотрит отношение к России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости.
"Полноценная нормализация отношений в этой связи может занять годы, и то лишь в том случае, если японская хунта качественно пересмотрит свое отношение к "северному соседу" и не на словах, а на деле", - сказал он.
Шойгу добавил, что в России помнят многочисленные антироссийские выпады, которые в последние годы позволял себе официальный Токио.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Премьер Японии взяла курс на реваншизм, заявил Шойгу
© 2025 МИА «Россия сегодня»
