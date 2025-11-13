Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отметил изменение риторики Токио о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки
03:16 13.11.2025 (обновлено: 11:17 13.11.2025)
Шойгу отметил изменение риторики Токио о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил риторику Токио касаемо ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которую они теперь называют "маленьким конфликтом". РИА Новости, 13.11.2025
Шойгу отметил изменение риторики Токио о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Шойгу: власти в Японии не краснеют, когда при них говорят о маленьком конфликте

Атомный купол в Хиросиме
© РИА Новости / Ксения Нака
Атомный купол в Хиросиме. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил риторику Токио касаемо ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которую они теперь называют "маленьким конфликтом".
"Японские власти уже даже не краснеют, когда в их присутствии заявляют, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была лишь "маленьким конфликтом" в японо-американских отношениях", - сказал он в интервью РИА Новости.
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
