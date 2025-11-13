Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил поездку на саммит "большой двадцатки" в ЮАР, пишет Die Zeit со ссылкой на МИД Китая.
"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.
Отмечается, что сообщение об отмене визита главы государства последовало после отказа от участия лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В статье уточняется, что решение председателя КНР стало ударом для ЮАР, так как саммит пройдет без лидеров крупнейших экономик мира.
Причины такого решения не разглашаются.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин
4 ноября, 17:19