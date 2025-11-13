Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ
17:44 13.11.2025
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин отменил поездку на саммит "большой двадцатки" в ЮАР, пишет Die Zeit со ссылкой на МИД Китая. РИА Новости, 13.11.2025
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ

Die Zeit: Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил поездку на саммит "большой двадцатки" в ЮАР, пишет Die Zeit со ссылкой на МИД Китая.
"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.
Отмечается, что сообщение об отмене визита главы государства последовало после отказа от участия лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В статье уточняется, что решение председателя КНР стало ударом для ЮАР, так как саммит пройдет без лидеров крупнейших экономик мира.
Причины такого решения не разглашаются.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
