Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
10:58 13.11.2025 (обновлено: 11:08 13.11.2025)
Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу
Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу
россия, сергей шойгу, евросоюз, нато
Россия, Сергей Шойгу, Евросоюз, НАТО
Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу

Шойгу: Россия учитывает планы ЕС и НАТО в своем военном строительстве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за разрабатываемыми в недрах ЕС и НАТО планами нарастить свой боевой потенциал, учитывает это в своем военном строительстве, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Внимательно следим не столько за риторикой разжигателей войны на Западе, сколько за разрабатываемыми в недрах ЕС и НАТО планами, принимаемыми решениями и попытками нарастить свой боевой потенциал. Безусловно, учитываем это в военном строительстве", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
РоссияСергей ШойгуЕвросоюзНАТО
 
 
