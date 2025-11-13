Россия следит за планами ЕС и НАТО нарастить боевой потенциал, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за разрабатываемыми в недрах ЕС и НАТО планами нарастить свой боевой потенциал, учитывает это в своем военном строительстве, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.