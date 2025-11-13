Рейтинг@Mail.ru
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против нее, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 13.11.2025 (обновлено: 11:14 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/rossiya-2054649086.html
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против нее, заявил Шойгу
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против нее, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против нее, заявил Шойгу
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против неё, предавать их огласке и добиваться наказания для их авторов и исполнителей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:19:00+03:00
2025-11-13T11:14:00+03:00
россия
сирия
сергей шойгу
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930189567_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a19ba21f826b1350631d4c9a947a8aad.jpg
https://ria.ru/20251113/nato-2054647657.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930189567_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_51598790f771eae8028461d0a1c3352b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, сергей шойгу, северный поток, в мире
Россия, Сирия, Сергей Шойгу, Северный поток, В мире
Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против нее, заявил Шойгу

Шойгу: Россия будет и впредь предавать огласке планы провокаций против нее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет и впредь вскрывать планы провокаций против неё, предавать их огласке и добиваться наказания для их авторов и исполнителей, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил о уже нескольких подобных сценариях. "Мы видели их уже множество – от "белых касок" в Сирии до спектакля, устроенного европейцами вокруг расследования терактов на "Северных потоках", - отметил Шойгу.
"Будем и впредь вскрывать подобные планы, предавать их огласке и добиваться самого сурового наказания для их авторов и исполнителей", - заявил он.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шойгу оценил возможность провокаций НАТО против России
Вчера, 04:54
 
РоссияСирияСергей ШойгуСеверный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала