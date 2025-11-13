Рейтинг@Mail.ru
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, заявил Шойгу
11:06 13.11.2025 (обновлено: 11:07 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/rossija-2054689212.html
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, заявил Шойгу
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, заявил Шойгу
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, заявил Шойгу
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, в том числе обещаниям о нерасширении НАТО
2025-11-13T11:06:00+03:00
2025-11-13T11:07:00+03:00
россия, сергей шойгу, нато, в мире
Россия, Сергей Шойгу, НАТО, В мире
Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, заявил Шойгу

Шойгу: Россия много раз верила Западу, в том числе обещаниям о нерасширении НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия много раз верила западникам и их сателлитам на слово, в том числе обещаниям о нерасширении НАТО, и накоплен достаточный опыт, чтобы больше такого не повторять, заявил РИА Новости секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Мы много раз верили западникам и их сателлитам на слово, взять хотя бы обещание о нерасширении НАТО на восток. Нами накоплен достаточный опыт, чтобы больше такого не повторять", - сказал он.
