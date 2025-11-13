Россия и США несут ответственность за поддержание мира, заявил Шойгу

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.