Россия и США несут ответственность за поддержание мира, заявил Шойгу
04:14 13.11.2025 (обновлено: 11:15 13.11.2025)
Россия и США несут ответственность за поддержание мира, заявил Шойгу
Россия и США несут ответственность за поддержание мира, заявил Шойгу
Россия и США несут ответственность за поддержание мира, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание мира

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Москва (Россия) и Вашингтон (США), как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности", - сказал Шойгу.
Флаги России и США
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
11 ноября, 22:10
11 ноября, 22:10
 
