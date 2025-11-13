https://ria.ru/20251113/rossija-2054644754.html
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу - РИА Новости, 13.11.2025
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу
Россия делает все возможное для сохранения системы стратегической стабильности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:06:00+03:00
2025-11-13T04:06:00+03:00
2025-11-13T11:15:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
https://ria.ru/20251028/shojgu-2051060637.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу
Шойгу: Россия делает все возможное для сохранения стратегической стабильности