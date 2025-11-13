Рейтинг@Mail.ru
04:06 13.11.2025 (обновлено: 11:15 13.11.2025)
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу
Россия делает все для сохранения стратегической стабильности, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия делает все возможное для сохранения системы стратегической стабильности, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Россия продолжит делать все возможное для сохранения системы стратегической стабильности", - сказал Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Шойгу назвал ключевую задачу России
28 октября, 00:05
 
