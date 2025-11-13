Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге прошло прощание с почетным профессором СПбГУ Толстым
13:45 13.11.2025
В Петербурге прошло прощание с почетным профессором СПбГУ Толстым
В Петербурге прошло прощание с почетным профессором СПбГУ Толстым
В Петербурге прошло прощание с почетным профессором СПбГУ Толстым

Прощание с академиком РАН Георгием Толстым в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Артем Пряхин
Прощание с академиком РАН Георгием Толстым в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым прошла в здании Двенадцати коллегий университета, передает корреспондент РИА Новости.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
Вчера, 10:53
Траурные венки на прощание прислали Путин, Медведев, Конституционный суд РФ, Минюст, губернатор и правительство Санкт-Петербурга, председатель и депутаты Законодательного собрания города, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, Нотариальная палата Ленинградской области, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и другие.
Телеграммы на прощание с ученым в адрес СПбГУ поступил от Путина, Медведева, а также председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, председателя СК РФ Бастрыкина и министра юстиции Чуйченко.
"Есть несколько совершенно легендарных людей, которые ассоциируются с университетом и, наверное, одно из самых первых имен - это Юрий Кириллович. Кому-то повезет остаться в памяти своих детей, кому-то повезет остаться в памяти еще и тех дел, которое он оставил при жизни, кто-то сумел оставить интеллектуальный труд, мы видим произведения искусства. Мало кому повезет остаться в памяти и людей, и своих родных и близких, и учеников, но еще и эпох", - сказал Греф на церемонии прощания.
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев отметил, что о юрфаке вуза можно говорить долго, но каждый раз, когда говорят о юрфаке, говорят о Юрие Кирилловиче Толстом.
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого
10 ноября, 21:18
"Юрий Кириллович, мы обязательно отметим ваше 100-летие, уверен, что ваше ученики отметят и ваше 150-летие", - сказал во время церемонии прощания Кропачев.
После гражданской панихиды в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла прошло отпевание, после которого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре состоится погребение ученого.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
Россия Санкт-Петербург Ленинградская область Владимир Путин Дмитрий Медведев Санкт-Петербургский государственный университет Общество
 
 
