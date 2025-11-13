Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе - РИА Новости, 13.11.2025
04:24 13.11.2025 (обновлено: 11:01 13.11.2025)
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе - РИА Новости, 13.11.2025
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:24:00+03:00
2025-11-13T11:01:00+03:00
общество, сергей миронов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе

Миронов предложил включать в стаж период обучения студентов в педвузе

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением включать в трудовой стаж период обучения студентов в педагогическом вузе, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях системного укрепления кадрового потенциала просим рассмотреть установление нормы, по которой период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, засчитывается в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения", - сказано в обращении.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что это повысит привлекательность профессии учителя и поможет решить проблему старения педагогических кадров.
"Ведь стаж в этом случае начнёт отсчитываться ещё во время учёбы, а не после устройства на работу", – подчеркнул Миронов.
Он рассказал, что в регионах сохраняется нехватка учителей и высокая нагрузка на педагогические коллективы.
"Для решения проблемы мы призываем Минпросвещение и Минтруд совместно с Соцфондом подготовить изменения в порядок исчисления трудового стажа молодых учителей. Необходимо определить механизм подтверждения периода обучения с использованием федеральных информационных систем и предусмотреть единообразное применение новой нормы в регионах", – заключил Миронов.
Общество
 
 
Заголовок открываемого материала